"Ніби Тато Карло стругав": партнерка Melovin по телетанцях похизувалася фігурою в спідньому

Партнерка співака Melovin на паркеті шоу "Танці з зірками", хореографка Єлизавета Русіна розбурхала уяву фанів світлинами в білизні.

"Точена. Ніби Тато Карло стругав. 20 років вбахав, щоб створити тебе", – скромно підписала танцівниця фото в Instagram.

Коментатори завалили Лізу компліментами

Ліза Русіна відома не лише участю у "Танці з зірками". Дівчина ставила хореографію й знімалася в кліпах Діми Монатіка, Maruv, Філіпа Кіркорова та Макса Барських.

Нагадаємо, Melovin та Русіна залишили танцювальне шоу після 9-го ефіру, проте запам’яталися глядачам пристрасними танцями і незвичними подарунками для суддів. Зокрема, артист якось презентував Катерині Кухар справжнє серце в кульочку.

Нещодавно вони разом із Меловіном позували фотографам на червоній доріжці "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою".