Срібляста депутатка Дмитрієва, Федишин у пір'ї та картатий DziDzio засвітилися на "Вечорі прем'єр" з Осадчою

20-го листопада у Національному Палаці "Україна" відбулося концертне шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".

Телеведуча з голими плечима та у блакитній сукні з високим розрізом зустрічала гостей на червоній доріжці.

Катю, як і завжди, супроводжував чоловік Юрій Горбунов.

До об'єктиву фотографа ТаблоID потрапили Оля Полякова, Настя Каменських, Ірина Федишин, Потап, Melovin, Олександр Пономарьов, ДзіДзьо, депутатка Оксана Дмитрієва, дизайнер Андре Тан та багато інших селебріті.

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Фото Дмитра Амідова для ТаблоID