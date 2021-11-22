Срібляста депутатка Дмитрієва, Федишин у пір'ї та картатий DziDzio засвітилися на "Вечорі прем'єр" з Осадчою
22 листопада 2021, 08:45
20-го листопада у Національному Палаці "Україна" відбулося концертне шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".
Телеведуча з голими плечима та у блакитній сукні з високим розрізом зустрічала гостей на червоній доріжці.
Катю, як і завжди, супроводжував чоловік Юрій Горбунов.
До об'єктиву фотографа ТаблоID потрапили Оля Полякова, Настя Каменських, Ірина Федишин, Потап, Melovin, Олександр Пономарьов, ДзіДзьо, депутатка Оксана Дмитрієва, дизайнер Андре Тан та багато інших селебріті.
Реклама:
Осадча з Горбуновим справляють враження зразкової подружньої пари
Катя демонструвала голлівудську посмішку та не менш голлівудську ніжку
Одна з найексцентричніших пар "Танців з зірками" Melovin та Ліза Русіна
Головний екстремальний мандрівник країни Дмитро Комаров та його дружина, модель і теж телеведуча Олександра Кучеренко