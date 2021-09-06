Справжнє серце в кульочку та невдалий експеримент: чим Melovin розчарував Кухар на "Танцях з зірками"

Співак Melovin, на відміну від своїх суперників, не дуже вдало дебютував у "Танцях з зірками".

Крім того, що судді не оцінили його танцювальний експеримент, він ще й неприємно здивував балерину Катерину Кухар.

Артист та його партнерка Ліза Русіна виконали зухвалий танець, у якому, на думку журі, було замало рухів.

Танцювальний дебют Кості Бочарова оцінили на 13 балів

"Було багато проходок, але хода у чоловічому танці має бути стегнами і не з занадто скороченою стопою. Я сьогодні розчарована", – прокоментувала виступ Melovin(а) Катерина Кухар.

Але Костя не розгубився і підніс Катерині подарунок у червоно-чорній коробці. Усередині виявилося справжнє серце в пакеті, яке явно не сподобалося балерині. Врешті Кухар поставила співаку всього 3 бали.

"Воно хоч свіже?", - запитав у Меловіна ведучий Юрій Горбунов. "Свіже", - відповів артист

З таким обличчям Кухар відреагувала на "сюрприз"

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