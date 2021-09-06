Справжнє серце в кульочку та невдалий експеримент: чим Melovin розчарував Кухар на "Танцях з зірками"
6 вересня 2021, 12:01
Співак Melovin, на відміну від своїх суперників, не дуже вдало дебютував у "Танцях з зірками".
Крім того, що судді не оцінили його танцювальний експеримент, він ще й неприємно здивував балерину Катерину Кухар.
Артист та його партнерка Ліза Русіна виконали зухвалий танець, у якому, на думку журі, було замало рухів.
"Було багато проходок, але хода у чоловічому танці має бути стегнами і не з занадто скороченою стопою. Я сьогодні розчарована", – прокоментувала виступ Melovin(а) Катерина Кухар.
Але Костя не розгубився і підніс Катерині подарунок у червоно-чорній коробці. Усередині виявилося справжнє серце в пакеті, яке явно не сподобалося балерині. Врешті Кухар поставила співаку всього 3 бали.
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