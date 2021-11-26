У мережі показали, як 19-річна Кароль у дивному вбранні співає оперним голосом. ВІДЕО

Фанати Тіни Кароль знайшли у мережі відеофрагмент, на якому вона 19-річна співає в мюзиклі оперним голосом.

На записі тоді ще нікому не відома артистка у вбранні, наче з фільму "П'ятий елемент" демонструє дивовижний академічний вокал.

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До речі, нещодавно Ані Лорак показувала архівні кадри юної себе.