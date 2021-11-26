У мережі показали, як 19-річна Кароль у дивному вбранні співає оперним голосом. ВІДЕО
П'ятниця, 26 листопада 2021, 10:10
Фанати Тіни Кароль знайшли у мережі відеофрагмент, на якому вона 19-річна співає в мюзиклі оперним голосом.
На записі тоді ще нікому не відома артистка у вбранні, наче з фільму "П'ятий елемент" демонструє дивовижний академічний вокал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До речі, нещодавно Ані Лорак показувала архівні кадри юної себе.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії