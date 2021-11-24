"Эта девочка прошла нелегкий путь": Лорак показала архівні кадри юної себе. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак вирішила нагадати шанувальникам, якою вона була на злеті своєї кар'єри. Із архівних відео, де вона ще юне дівча, вийшов практично кліп на пісню Кароліни "Стала сильней", яка починається з рядка "Эта девочка прошла нелегкий путь...".

Тест на вік: пам'ятаєте Кароліну такою?

"У своєму житті я немало разів стикалася з труднощами. Були моменти, коли били по ногах і здавалося, що ніхто в тебе не вірить таі не підтримує, що весь світ проти тебе. Та саме в такі моменти я розуміла: ніхто не може вплинути на твій успіх, лише я можу змінити свою долю", - зізналася Лорак.

"День за днем, долаючи труднощі, долаючи втому, долаючи емоційний тиск, я, не озираючись, ішла до своєї мети", - додала вона.

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Нагадаємо, першим продюсером Кароліни Куєк був Юрій Фальоса. Свого часу він розказував, що закохався в дівчинку, коли їй було 13, але не звертав уваги на вік. Згодом продюсер заявив, що журналісти перекрутили його слова і жодного "бруду" між ним та неповнолітньою підопічною не було.

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