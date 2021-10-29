Секс двічі на тиждень, побачення з італійцем та відморожена на зйомках рука: що Бужинська розказала у ТаблоID-бліц

42-річна співачка Катерина Бужинська не може жити без сцени і творчості та дуже любить вити гніздечко й облаштовувати комфорт в оселі.

Вона ніколи не купить собі новий айфон замість нової іграшки дітям або чогось милого для дому. При цьому її найбільший страх - втратити роботу і популярність.

Скільки сексу на тиждень їй потрібно, як часто плаче та скільки грошей для щастя вистачило б, Катя відверто розказала у ТаблоID-бліц.

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?

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– Коли перемогла на найпершому конкурсі у моєму житті. А потім ще раз - це був "Слов'янський базар", він був вистражданий, кров'ю та потом дісталася ця перемога гран-прі. А ще була шалено щасливою коли виходила заміж, вінчалася і народжувала дітей.

– Ваш найбільший страх?

– Це декілька страхів - щоб усе було добре з дітьми, щоб була робота - відчувати себе потрібною та затребуваною, не залишитися голодною. Думаю, що люди, які народилися в простих сім'ях намагаються добре працювати і добре заробляти. У дітей із заможних родин, напевно, немає такого страху.

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Найяскравіший спогад дитинства - мені три роки, я в ошатній сукні, замість мікрофону мамин лак для волосся "Прелесть", її туфлі на високих підборах. В нашому домі гості і я копіюю Анне Вескі і когось з італійською естради, до того ж дуже впевнено, навіть якщо хтось намагався шось сказати - я відповідала: "Я буду артисткою і це точно". Зараз дивлюсь на своїх 5-річних дітей, вони зовсім інші на відміну від мого покоління.

усі фото з архіву бужинської

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– Коли я була маленькою, ми приїжджали до бабусі за місто, там у мене була подруга, яка мене підбила ходити і красти яблука, ми піднімали їх з трави, вони були дуже смачними. Хоча в нас дома теж були яблука, але саме ті були найсмачнішими. Одного разу прийшов хазяїн і за руки привів до батьків, мати мене дуже сильно сварила, було дуже соромно. Тоді я зрозуміла, що краще обійтись без чогось дуже смачного, але чужого. І ще я зрозуміла, що подружкам довіряти не можна. Завжди треба думати своєю головою.

– Що вас робить дуже нещасною?

– Відсутність концертів, вдячної публіки, коли постійно перебуваєш вдома. Для людина, яка усе життя звикла проводити у подорожах, дорогах, на гастролях, сидіти на одному місці - це не трагедія, але я стаю дуже сумною.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Із зовнішністю мені пощастило, дякуючи батькам та Богові. Не знаю, що саме мене не влаштовує, начебто усе добре. Щодо того, що подобається - мені часто кажуть компліменти, що обличчя в мене правильної форми, особливо раді гримери та візажисти, адже мене дуже просто фарбувати завдяки правильним пропорціям. А чоловіки кажуть, що красиві очі, груди, фігура, ноги. Я сама про себе не можу говорити (сміється).

Обличчям та фігурою Катя завдячує своїм батькам

– Якби ви могли щось змінити в минулому, що б це було?

– Я б ніколи не знімалась у кліпі "Лёд", який вийшов в 1999 році, його знімав покійний Максим Паперник. Ніколи б не погодилась зніматись у морозильній камері, після чого у мене проблеми з рукою, і я не можу її вилікувати, саме тому я й не беру участь у танцювальних шоу на популярних телеканалах. Я б не ризикувала своїм здоров'ям заради кліпу.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Шикарно зіграла б Шарліз Терон.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Не знаю, чи це звичка, але я з тих мам, які виють своє гніздечко. Ми живемо на дві країни, і у двох країнах я встигаю створювати затишок у домі. На зароблені гроші завжди купую щось додому, тому валізи в мене завжди великі. Я з тих жінок, для котрих дім - це дуже важливо. Сім'я і діти для мене на першому місці. Якщо обирати що купити - новий iPhone чи щось дітям у дім, я б обрала друге. Я не егоїстка.

У Бужинської троє дітей - старша дочка Олена та двійнята Катруся і Дмитрик

– Яке ваше улюблене слово?

– Звичайно ж, кохання.

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Перший чоловік говорив мені, що я гладка. Хоча я ніколи не була товстою, хіба що у підлітковому віці через гормони. Коли він мені сказав це, я схудла на 15 кг. При зрості 165 см я важила 42 кг, була неначе дитина Бухенвальда. Я це запам'ятала на все життя.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Не можу сказати, скільки це, але стільки, щоб відчувати себе спокійно, купувати нові хітові пісні, шити нові костюми, купувати дітям класні іграшки, смачну їжу, подорожувати. Думаю, той, хто розуміє - знає, які це суми. А ще літати постійно і жити на дві країни - це однозначно недешево.

– Ваша guilty pleasure?

– Я дуже люблю оселедець та підкопчене сальце. Я взагалі люблю шкідливу їжу, а іноді мені дуже хочеться насіння, а вокалістам воно взагалі протипоказане.

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?

– Однозначно з кимось з італійців чи іспанців, з чоловіком гарячої крові.

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

Заради кохання не потрібно нічим жертвувати, якщо це справжнє кохання, то двоє точно зможуть домовитись. Від дітей я точно не відмовлюсь, від кар'єри теж. Активне та пристрасне кохання живе три роки, а потім воно видозмінюється, а життя продовжується. Що можу сказати - творчим людям взагалі потрібна закоханість кожного дня. Якщо говорити про відомих творчих особистостей чоловічої статі - їх дружини терплять їх пригоди протягом усього життя. Про жінок я не можу сказати те ж саме, те, що прощається чоловікові, не прощається жінці.

– Ваше найбільше розчарування?

– Розчарування було в друзях, в близьких людях, в колегах. Був нещодавно інцидент з одним автором, він подарував мені пісню, а коли я вже зробили аранжування, зведення, мастерінг, він раптом сказав, що пропонує її іншому артистові і він її купує. Він дуже некрасиво себе повів, я зрозуміла, що нікому вірити не можна, є документ, і тільки після цього можна щось робити, хоча я за свої слова завжди відповідаю. Вчинок цього автора та композитора - огидний та бридкий, але Бог усе бачить. Хтось із ним поведеться так само, а можливо ще гірше.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Я не часто плачу, я достатньо сильна людина і намагаюсь стримувати свої емоції. Я плакала півроку тому від безсилля, від вчинку людини, яка зі мною працює. Коли зі мною сталася неприємність, ця людина відверто сміялася. Відчай і розчарування в людях може довести мене до сліз.

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Пару разів на тиждень було б непогано.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Люблю солодке, круасани та смачну каву, яку готує мій чоловік. Дуже радію іменним речам, які мені дарують, мені подарували іменний халат, іменну постіль, іменні тапочки та навіть мікрофон.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Є улюблений блиск для губ, знятий з виробництва, я встигла в усіх duty-free скупити все, що залишалось. Я без цього блиску просто не можу, ніяк не знайду аналог. Також люблю смачну їжу, не можу собі у цьому відмовити. Не можу життя уявити без антисептика тепер. Без концертів, без квітів, без свіжого манікюру, мабуть, як і кожна жінка.

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Побажала б собі мудрості, якої немає у такому юному віці. Для цього потрібен життєвий досвід. А також побажала б собі удачі, хоча вона в мене була і є.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– Дуже хочу поїхати до Португалії та побувати на острові Мадейра. Саме зараз! :)

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