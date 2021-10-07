Бужинська у техаському капелюсі уявила себе ковбойкою у Трускавці

Співачка Катерина Бужинська приміряла на себе образ у стилі кантрі.

Для цього вона вдягла ковбойський капелюх, який привезла з США 20 років тому.

Аксесуар Катя доповнила плямистим пальтом та ковбойськими чоботами. У такому луці артистка попозувала в Трускавці. Та ще й з білим конем.

Фотографіями Бужинська поділилася в Instagram.

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Катя уявила себе техаською ковбойкою

"Техаський капелюх я привезла з Америки 20 років тому (це був подарунок від Барбари, мого дяді Станіслава). Ту поїздку у Техас я запам‘ятала на все життя. Техас називають "штатом самотньої зірки", роль Техасу в американській історії і культурі не піддається порівнянню", - зауважила Бужинська.

До того ж, поруч опинився білий кінь

"Девіз Техасу - "Дружба", але частіше можна почути вислів, який став гаслом в ході кампанії з боротьби зі сміттям на дорогах: "З Техасом жарти погані". "Серце" NASA", кадилаки і американські гірки, ранчо, ковбої, прерії, форти, неймовірний та незабутній колорит. А ще субтропічний клімат ,та легендарне "техаське барбекю", - перелічила співачка.

Лише шпалери на фото видають Трускавець

Як гадаєте, Бужинська змогла б приборкати норовливого жеребця?

Фото з Instagram

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