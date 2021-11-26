Хілтон у рожевому міні посвітила ніжками в обіймах новоспеченого чоловіка. ФОТО

Молодята Періс Хілтон та Картер Реум гучно відіграли весілля й поїхали, як і належить, у медовий місяць.

Для відпочинку 40-річні світська левиця та бізнесмен обрали острів Бора-Бора і вже поділилися романтичними знімками у соцмережах.

"Я живу цікавим життям, але досліджувати світ в якості твоєї дружини – моя улюблена пригода. Дякую, що відвіз мене до раю", – написала Періс.

Під час відпочинку молодята не забувають тішити фоловерів знімками фото instagram@parisHilton

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Хілтон, для якої цей шлюб став першим, раніше тричі була заручена: з моделлю Джейсоном Шоу з 2002-го по 2003-й, грецьким бізнесменом Перісом Латсисом з 2004-го по 2005-й та актором Крісом Зілкою, з яким у 2018 році приїздила до Львова.

Нагадаємо, відразу після весілля з’явилася інформація, що у Картера Реума є рідна 9-річна дочка. Виявляється, бізнесмен допомагає фінансово їй та матері дівчинки, телеакторці Лорі Беліззі, але не підтримує зв’язків з дитиною.





