Оце так сюрприз: у новоспеченого чоловіка Хілтон знайшлася 9-річна позашлюбна донька

Виявляється, на помпезне весілля світської левиці Періс Хілтон та бізнесмена Картера Реума не запросили одну дуже особливу людину. У новоспеченого чоловіка зірки є рідна 9-річна донька.

Факт існування в обранця Періс позашлюбної дитини підтвердив речник Картера. Її маму звати Лора Беліззі, вона знімалася в реалітішоу "Secrets of Aspen". А ще була подружкою актора Мела Гібсона, і спочатку навіть думали, що батько - він.

Про це повідомляє Page Six.

Картер нічого не забув розказати своїй Періс? фото jose villa з instagram Хілтон

"Картер підтримує цю дитину. Хоча у нього з нею нема традиційних стосунків батька-доньки, він забезпечує її від народження та продовжить це робити", - запевнив представник Реума.

Цікаво, що офіційно батьком дівчинки чоловік визнав себе лише торік. ДНК-тест для цього йому не знадобився. Але, за даними The Daily Mail, Картер бачив дитину лише один-єдиний раз.

За словами джерела видання, доньці Реума було дуже прикро спостерігати на весіллям батька в ЗМІ, усвідомлюючи, що він "викинув її зі свого життя". Дівчинці хочеться, щоби в неї був тато.

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"Вона в тому віці, коли самоідентифікація дуже важлива, і діти бажають знати, хто вони і звідки. Важливо допомагати їм у цьому. Річ не в ньому (Реумі) чи в її матері. Річ у тому, щоби зробити дитину цілісною. Вона чудова маленька дівчинка. У ній так багато любові. І вона хоче подарувати її йому, його родині і всім, кого він любить", - зазначив інформатор.

Як відомо, Картер Реум походить із заможної сім'ї, а завдяки вдалим інвестиціям і сам до 40 років заробив таку-сяку копійчину: його статки оцінюють у 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Періс мріє про спільних діточок із Картером.