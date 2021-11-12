40-річна Періс Хілтон уперше вийшла заміж. ФОТО

Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон побралася з бізнесменом Картером Реумом. Помпезне (а як же інакше?) весілля зіграли 11-го листопада на території маєтку, що належав покійному дідусеві нареченої, Беррону Хілтону в Бел-Ейр.

40-річна Періс у Instagram поділилася першим фото себе в якості дружини.

"Моє назавжди починається сьогодні...✨💍 11/11", - написала білявка.

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Як раніше анонсувала Хілтон, святкування триватиме три дні, впродовж яких вона встигне вигуляти щонайменше 10 ошатних луків. Невідомо, чи покаже кралечка їх усі в соцмережі, адже свою лав-сторі вона збирається представити в формі реаліті-документалки "Paris in Love".

"Мені хотілося, щоби фани побачили, що я відшукала свого прекрасного принца та щасливий кінець моєї казки", - цитує Періс People.

Обранцем білявки став 40-річний бізнесмен Картер Реум

Цікаво, що примхлива наречена змінила місце проведення весілля лише за тиждень до заповітної дати, тож організаторам довелося добряче попріти. Спочатку Хілтон збиралася вийти заміж у Беверлі-Хіллз, але змінила думку на користь фамільного маєтку. Він належав Хілтонам упродовж 60 років, аж поки в травні його не придбав колишній гендиректор Google Ерік Шмідт.

Добре, що весільні запрошення завбачливо розсилалися без указаного місця святкування, а лише з датою. До слова, практичні молодята склали вішліст, щоби потім не ламати собі голови, де подіти непотрібні подарунки. Як пише Insider, загальна його сума перевищує 60 тисяч доларів, але опції презентів варіюються від 4900 доларів (ваза від бренду Lalique) до 40 доларів (чашка від Rosenthal).

Своє весілля Хілтон покаже в форматі реаліті-документалки

За даними E! Online, серед щасливчиків, яких запросила на своє весілля Періс, акторка Емма Робертс, співачки Пола Абдул та Бібі Рекса, а ще Кім Кардашян, яка колись давно працювала на скромній позиції стилістки Хілтон.

Як пише The Daily Mail, для гостей звели величезний дерев'яний танцпол коло басейну, а на газоні встановили квіткові декорації в вигляді ініціалів молодят.

Наприкінці жовтня Періс провела передвесільний бранч із подружками. Цікаві конкурси!

Як відомо, дідусь Беррон помер у 2019-му році, заповівши майже всі свої статки (97%) благодійній організації The Conrad N. Hilton Foundation. Тож нащадкам, зокрема Періс лишилося порівняно небагато.

Нагадаємо, про свої заручини Хілтон оголосила в лютому. Подейкують, обручка, яку надягнув на її пальчик Картер, коштує 2 мільйони доларів.

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