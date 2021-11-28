"Статеві ознаки – це нормально": Мішина в сексі-купальнику закликала не соромитися свого тіла

32-річну акторку Ксенію Мішину, яка нещодавно показала нічні фото в прозорій сукні, фоловери присоромили за провокаційні світлини в бікіні.

Телезірка не змовчала і відповіла хейтерам новими знімками. Під постом Мішина звернулася до підписників і закликала не соромитися свого тіла.

За це фото Мішину розкритикували в коментарях фото instagram@misha.k.ua

"Вчора, запостивши свої фото в купальнику, я отримала багато жорстких коментарів... Я не буду нікого шеймити і вчити, просто окреслю свою позицію раз і назавжди. Ваші статеві ознаки, ваше тіло – це нормально! Вам нема чого соромитися", – написала Мішина.

Критика точно не змусить акторку перестати постити фото в купальнику фото instagram@misha.k.ua

Також Мішиній дісталося і за медитацію. Вочевидь, на думку деяких фанів, практика несумісна з фото в купальнику.

"Медитуєш і виставляєш такі фото?! – писали деякі… Де зв’язок? Медитація це інструмент роботи зі свідомістю, а не публічне зізнання в посвяті у духовний сан", – сказала вона.

Наостанок вона закликала жінок насолоджуватися собою і кайфувати від власної жіночності.

Ось так, наприклад, насолоджується жіночністю Ксенія фото instagram@misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно акторка відверто розповіла про панічні атаки, від яких страждала, коли навчалася в університеті. Дівчину навіть поклали до психіатричної лікарні.