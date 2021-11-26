Мішина на нічних ФОТО посвітила тілом крізь прозору сукню

Актриса і колишня "Холостячка" Ксенія Мішина потішила себе новою фотосесією під час відпочинку в Абу-Дабі.

Ксюша попозувала у прозорій блискучій сукні біля басейну, коли вже стемніло.

Як зазначила авторка фото Крістіна Полянська, на зйомку з Мішиною вона витратила лише годину.

Фотографіями актриса поділилася в Instagram.

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Нещодавно Ксенія розповіла, як завдяки психотерапії подолала невроз і зрозуміла, що хоче бути актрисою

Без сексі-фото в купальнику теж не обійшлося.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

До речі, досі незрозуміло, чи порвала Мішина свої стосунки з Олександром Еллертом. Адже нещодавно він влаштував їй романтичний сюрприз і зізнався в коханні.