Мішина на нічних ФОТО посвітила тілом крізь прозору сукню
П'ятниця, 26 листопада 2021, 12:00
Актриса і колишня "Холостячка" Ксенія Мішина потішила себе новою фотосесією під час відпочинку в Абу-Дабі.
Ксюша попозувала у прозорій блискучій сукні біля басейну, коли вже стемніло.
Як зазначила авторка фото Крістіна Полянська, на зйомку з Мішиною вона витратила лише годину.
Фотографіями актриса поділилася в Instagram.
Без сексі-фото в купальнику теж не обійшлося.
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До речі, досі незрозуміло, чи порвала Мішина свої стосунки з Олександром Еллертом. Адже нещодавно він влаштував їй романтичний сюрприз і зізнався в коханні.
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