"Щодня приїздили швидкі": Мішина відверто розповіла, чому опинилася в психлікарні

Акторка Ксенія Мішина, яка раніше розказувала про те, що була жертвою аб'юзу, вирішила розкрити перед шанувальниками ще одну темну сторінку свого життя.

Про свій досвід боротьби з паничними атаками, які зламали дівчину та довели до психіатричної лікарні, вона відверто розказала в Instagram.

Ксенія поділилася дуже особистими й болісними спогадами з шанувальниками фото з instagram мішиної

Як пригадала Ксюша, все почалося, коли вона навчалася в економічному виші, усвідомлюючи, що їй це анітрохи не цікаво. Єдиною думкою було те, що в неї не буде професії, якою вона би насолоджувалася. І світ її став "прісним".

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"...Я повільно занурювалася на дно свого акваріуму, не проявляючи цікавості навіть до того, що там за склом. Як зараз пам'ятаю день, який провів межу та вимкнув світло в моєму маленькому акваріумі", - написала актриса.

"Я купила в університетській їдальні чорну каву, і вже за годину мені стало зле. Я прийшла додому і до вечора мучилася, не розуміючи, що зі мною і чому так страшно. Ввечері мама відвела мене в поліклініку, і там виявили високий тиск. Нічого страшного, сказали, але психіка швидко і точно запам'ятала той стан. Із того для почалося моє персональне пекло", - розповіла вона.

Зі слів Мішиної, панічні атаки стали траплятися в неї щодня.

Акторка почувалася наче в акваріумі

"Це зламало мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло приймало вертикальне положення, йому ставало настільки зле, що я не могла зробити й кроку. Саме тоді я дізналася, які бувають страхи в людей: страх смерті, страх життя, страх усього! До мене щодня приїздили швидкі та знижували тиск, заспокоюючи мою психіку, яка розгулялася, яка ніяк не хотіла працювати на мене", - поділилася Ксенія.

"На жодне питання в моїй голові не було відповіді. Порожнеча. Це гірше за акваріум, цей вакуум зводив із розуму. Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. Зрештою я опинилася в психлікарні, де лікарка сказала, що я не їхній пацієнт, і відправила до психотерапевта", - пригадала зірка.

Нагадаємо, що таке панічні атаки, на собі також відчули співачка Злата Огнєвіч та блогерка Ірина Морозюк.

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