"Щодня приїздили швидкі": Мішина відверто розповіла, чому опинилася в психлікарні

Акторка Ксенія Мішина, яка раніше розказувала про те, що була жертвою аб'юзу, вирішила розкрити перед шанувальниками ще одну темну сторінку свого життя.

Про свій досвід боротьби з паничними атаками, які зламали дівчину та довели до психіатричної лікарні, вона відверто розказала в Instagram.

Ксенія поділилася дуже особистими й болісними спогадами з шанувальниками фото з instagram мішиної

Як пригадала Ксюша, все почалося, коли вона навчалася в економічному виші, усвідомлюючи, що їй це анітрохи не цікаво. Єдиною думкою було те, що в неї не буде професії, якою вона би насолоджувалася. І світ її став "прісним".

"...Я повільно занурювалася на дно свого акваріуму, не проявляючи цікавості навіть до того, що там за склом. Як зараз пам'ятаю день, який провів межу та вимкнув світло в моєму маленькому акваріумі", - написала актриса.

"Я купила в університетській їдальні чорну каву, і вже за годину мені стало зле. Я прийшла додому і до вечора мучилася, не розуміючи, що зі мною і чому так страшно. Ввечері мама відвела мене в поліклініку, і там виявили високий тиск. Нічого страшного, сказали, але психіка швидко і точно запам'ятала той стан. Із того для почалося моє персональне пекло", - розповіла вона.

Зі слів Мішиної, панічні атаки стали траплятися в неї щодня.

Акторка почувалася наче в акваріумі

"Це зламало мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло приймало вертикальне положення, йому ставало настільки зле, що я не могла зробити й кроку. Саме тоді я дізналася, які бувають страхи в людей: страх смерті, страх життя, страх усього! До мене щодня приїздили швидкі та знижували тиск, заспокоюючи мою психіку, яка розгулялася, яка ніяк не хотіла працювати на мене", - поділилася Ксенія.

"На жодне питання в моїй голові не було відповіді. Порожнеча. Це гірше за акваріум, цей вакуум зводив із розуму. Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. Зрештою я опинилася в психлікарні, де лікарка сказала, що я не їхній пацієнт, і відправила до психотерапевта", - пригадала зірка.

Нагадаємо, що таке панічні атаки, на собі також відчули співачка Злата Огнєвіч та блогерка Ірина Морозюк.

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