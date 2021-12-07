Наталка Карпа в Єгипті показала кумедну доню та себе в купальнику. ФОТО

Вівторок, 7 грудня 2021, 09:50

Співачка Наталка Карпа з донькою Златою вирішила взяти тайм-аут від зими та гайнула до Єгипту. 

У Instagram зірка ділиться фото з відпустки.

 
Наталка і Злата полетіли погрітися під єгипетським сонечком
фото з instagram карпи 

Схоже, 40-річна Наталка та її "єгиптяночка", котрій наприкінці грудня виповниться 2, пречудово проводять час.

 
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Нагадаємо, артистка зізнавалася, що жалкує про те, що "стартувала" в материнство лише в 38 років. Як відомо, Карпа вийшла заміж у 2016-му. На їхньому з "Титановим Джексоном" весіллі гуляли Дмитро Ярош та Володимир Парасюк.

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