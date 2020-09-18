"Сімейна традиція, що допомагає підтвердити стать": Наталка Карпа проколола вушка 8-місячній доньці. ФОТО
Співачка Наталка Карпа проколола вушка своїй 8-місячній доньці від радника міністра внутрішніх справ Євгена Тєрєхова. Крихітну Злату вже з сережками зіркова мама показала в Instagram.
Не сумніваючись, що ця новина викличе неоднозначну реакцію в мережі, Наталка одразу пояснила, чому вирішила зробити це в такому ранньому віці, а не чекати, доки донька підросте та свідомо захоче проколоти вуха.
Як пожартувала співачка, це така собі "сімейна традиція", яка дозволяє уникати запитань "Це у вас хлопчик?".
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Наш позитивчик, сьогодні прокинулась вже з сережками) така собі дівчинка, дівчинка! І тепер ніхто не поставить дурне питання: «це у Вас хлопчик?» Ледь стримую себе, щоб щосекунди не обіймати її! Златусі дуже вони личать. Така маленька красива смішнючка! Вчора ми прокололи вушка, хоча довго вагались робити це чи ні?)!Нам вже 8 з копійками місяців і ми вирішили час настав! Але, як завжди, є «за» і «проти») Проти було те, що кажуть краще робити це коли йде тепла пора року( весна, літо), але були й аргументи, що влітку спека і інфекція може швидше приєднатись. Друге, що одягаючи шапочку можна зачіпляти і постійно травмувати - наче вчора були в шапочці і все добре( головне вдало вибрати сережку, щоб без додаткових зірочок/квіточок) Ми обрали звичайний «гвоздік» золотого кольору з білим камінчиком ( дрібненький, делікатний, простенький але красивий). Доречі, на вибір було багато різних сережок і кольорова гамма різна ( голубенькі, червоні,фіолетові...) - тому тут можна розійтись))) Щодо того, що можна щось зачіпити, якийсь нерв і нашкодити дитині??? У мочці вуха немає нервових закінчень - вони є трохи вище, де починається хрящик у вусі, досвідчені лікарі про це знають, і в жодному випадку не будуть проколювали вище! Спочатку нам поставити спеціальною ручкою крапочки, як орієнтири- показали мені чи все гаразд і лише тоді проколювали! Доречі,ми купили преміум систему - без хлопка (тобто звуку нема) і дитина спокійніше це переносить( вартість трохи вища звичної 650 грн разом з сережкою) Хоча ЗЛАТУСЯ трохи похлипала) але справді це секундна справа! І ще аргумент щодо того, щоб робити проколювання коли вона виросте і сама прийматиме рішення? Я добре пам’ятаю, яка я була горда в дитинстві, що мала сережки, а подрузі батьки не прокололи вушка, і вона дуже їх хотіла, але страх процедури переважав і вона дуже страждала від цього. Тому, мені здається, що це як сімейна традиція, що допомагає підтвердити стать)😜 #карпусямамуся #сонцезалежна #наталкакарпа
Нагадаємо, Злату Наталка народила в 38 років, це перша дитина зірки. Хрещеним дівчинки став Тарас Тополя.