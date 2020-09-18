"Сімейна традиція, що допомагає підтвердити стать": Наталка Карпа проколола вушка 8-місячній доньці. ФОТО

Співачка Наталка Карпа проколола вушка своїй 8-місячній доньці від радника міністра внутрішніх справ Євгена Тєрєхова. Крихітну Злату вже з сережками зіркова мама показала в Instagram.

Не сумніваючись, що ця новина викличе неоднозначну реакцію в мережі, Наталка одразу пояснила, чому вирішила зробити це в такому ранньому віці, а не чекати, доки донька підросте та свідомо захоче проколоти вуха.

Як пожартувала співачка, це така собі "сімейна традиція", яка дозволяє уникати запитань "Це у вас хлопчик?".

Нагадаємо, Злату Наталка народила в 38 років, це перша дитина зірки. Хрещеним дівчинки став Тарас Тополя.