Тайра Бенкс наробила бодіпозитивних фото у купальнику з нагоди 48-річчя

Днями модель Тайра Бенкс відсвяткувала своє 48-річчя. З цієї нагоди вона поділилася в Instagram серією бодіпозитивних світлин у купальнику.

"Сьогодні мій день народження. І кожного року моє тіло змінюється... Воно повнішає так само, як і мій розум. Вітаю всіх Стрільців зі святом", – написала вона.

Купальник підкреслює апетитні форми красуні фото instagram@tyrabenks

Модельну кар'єру Бенкс закінчила у 2019-му, але позує для фото так само професійно

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Тайра – відома прихильниця бодіпозитивного руху. У 2019 році вона знялася для журналу Sport Illustrated в бікіні. Після виходу номера його почали порівнювали з обкладинкою 1997-го, на якій моделі було 24 роки. І хоча форми Бенкс дещо змінилися, сама вона так само випромінювала упевненість і силу.

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