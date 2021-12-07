Тайра Бенкс наробила бодіпозитивних фото у купальнику з нагоди 48-річчя
7 грудня 2021, 13:30
Днями модель Тайра Бенкс відсвяткувала своє 48-річчя. З цієї нагоди вона поділилася в Instagram серією бодіпозитивних світлин у купальнику.
"Сьогодні мій день народження. І кожного року моє тіло змінюється... Воно повнішає так само, як і мій розум. Вітаю всіх Стрільців зі святом", – написала вона.
Тайра – відома прихильниця бодіпозитивного руху. У 2019 році вона знялася для журналу Sport Illustrated в бікіні. Після виходу номера його почали порівнювали з обкладинкою 1997-го, на якій моделі було 24 роки. І хоча форми Бенкс дещо змінилися, сама вона так само випромінювала упевненість і силу.
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