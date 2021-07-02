"Моє тіло - моя справа": Каменських у прозорій сукні розповіла про бодіпозитив та романтика Потапа

Співачка Настя Каменських зізналася, що їй не завжди вдавалося приймати власне тіло, і вона досі відчуває тиск суспільства, якому "не вгодиш".

Про це зірка поговорила у інтерв'ю Viva!, а фотографії для глянцю, на яких дружина Потапа постає в прозорій квітчастій сукні, були зроблені в обожнюваній нею Мексиці.

Настя показала яскравий мексиканський фотосет фото alex cordova з instagram каменських

На думку співачки, комплекси не дають багатьом жінкам стати щасливими. А поки жінка нещаслива, і люди навколо неї не можуть бути щасливі.

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"Що стосується бодіпозитиву, то я не можу сказати, що не приймала тіла людей, які мене оточують. Я не приймала власне тіло. І найчастіше відчувала тиск суспільства, та й зараз він є. Тому я прекрасно розумію, як дівчата почуваються, коли "не вписуються" в параметри інших", - зізналася Настя.

Співачці довелося боротися з власними комплексами

"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять у мені недоліки. Була повненькою - погано. Схудла - теж усе не так. Нікому не вгодиш, але я і не планую. Моє тіло - моя справа", - наголосила вона.

Каменських прагне досягати результатів, які подобатимуться саме їй, а не підлаштовуватися під уявлення інших.

"Я хотіла донести думку, щоби дівчата не соромилися себе та на піддавалися засудженню оточуючих. Але при цьому й не опускали руки та любили себе в такій формі, в якій їм комфортно", - зазначила артистка.

"Моє тіло - моя справа"

"Повірте, приймати себе дуже важливо, але ще крутіше, коли ти любиш покращувати себе та розвиватися. І спорт - хороший спосіб. Не лише тому, що можна підтримувати себе в хорошій формі, а ще поліпшувати стан свого здоров'я. А це важливіше за все", - наголосила вона.

Зі слів Насті, її єдиний стандарт - це подобатися собі та перебувати в комфортній для себе вазі та комфортному стані.

"Я щиро кайфую від емоцій, коли ти бачиш у дзеркалі результат активних тренувань. Коли тобі подобається, як виглядає твоє тіло, є відчуття легкості", - додала вона.

А ще зірка розповіла, чи запрошує її на побачення Потап.

"Можу сказати точно, що мій чоловік - неймовірний романтик. У цьому мені дуже пощастило. Він, як справжній джентльмен, часто запрошує мене на побачення. І буває таке, що організовує їх навіть у інших країнах. Один із останніх таких сюрпризів був у Мексиці", - похвалилася Настя.

Як відомо, Каменських та Потапенко спонтанно одружилися чотири роки тому в Лас-Вегасі. А влітку 2019-го року зіграли весілля в Україні.

Нагадаємо, Настя вже дуже хоче дитинку.

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