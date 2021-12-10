Повалій із нагоди 57-річчя похвалилася обличчям попри уколи краси
П'ятниця, 10 грудня 2021, 10:49
10-го грудня співачка Таїсія Повалій відзначає свій 57-й день народження.
Зірка давно не приховує, що робить уколи краси, і знову на цьому наголосила, вітаючи себе зі святом в Instagram.
"Ну і що, що уколи краси на обличчі. Зате як виглядаю!", - похвалилася Тая.
Нагадаємо, якось Повалій настільки переколола ботокс, що не могла нормально співати. Але два тижні тому уколи краси не завадили Таї заспівати в дуеті з сином на російському телеканалі.
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