Повалій із нагоди 57-річчя похвалилася обличчям попри уколи краси

10-го грудня співачка Таїсія Повалій відзначає свій 57-й день народження.

Зірка давно не приховує, що робить уколи краси, і знову на цьому наголосила, вітаючи себе зі святом в Instagram.

"Ну і що, що уколи краси на обличчі. Зате як виглядаю!", - похвалилася Тая.

Під товстим шаром гриму результатів уколів краси і не помітно

Нагадаємо, якось Повалій настільки переколола ботокс, що не могла нормально співати. Але два тижні тому уколи краси не завадили Таї заспівати в дуеті з сином на російському телеканалі.