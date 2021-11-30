"В Україні такий дует був би неможливим": Повалій із сином заспівали на пропагандистському росканалі. ВІДЕО
30 листопада 2021, 15:10
Співачка Таїсія Повалій, яка вже кілька років не виступає в Україні, вирішила "експортувати" на російську сцену і свого сина, 38-річного Дениса.
Вони взяли участь у телешоу пропагандистського "Первого канала", що зветься "Две звезды. Отцы и дети".
Таїсія з Денисом виконали славнозвісну "Desert Rose" Стінга.
До слова, в "Отцах и детях" також змагається Наташа Корольова зі своїм сином Архипом.
Нагадаємо, як вважають Повалій та її продюсер Ігор Ліхута, в Україні артистка фактично отримала "заборону на професію", адже її виставили ворогом.
Як відомо, в 2019-му році Таїсії не вдалося дати великий ювілейний концерт у Палаці "Україна".
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