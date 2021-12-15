Приходько розповіла, чому уникає алкоголю в новорічну ніч
Співачка Анастасія Приходько уже багато років не виступає у новорічну ніч, бо хоче проводити її разом із дітьми.
А ще вона лише це свято проводить у повній тверезості. Чому так – Настя розказала за лаштунками премії "Музична платформа" телеканалу "Україна".
"Я не виступаю в новорічну ніч з 2013-го року. Це єдине свято, яке я маю відсвяткувати з родиною – не можу залишити дітей в цей час. Коли їх не було – виступала, а зараз – ні", - зазначила артистка.
"Я зробила таку помилку, коли була маленькою старша донечка, я тоді не думала, що для дітей це так важливо. Усвідомивши це, прийняла рішення не повторювати таких помилок", – пояснила Настя.
Приходько вважає, що Новий рік має пройти ідеально, тому вона вже розпочала ретельну підготовку. Співачка пере штори, прибирає та прописує меню, яке готуватиме самостійно.
"На Новий рік я не п’ю! Можу випити на всі свята, але не в цю ніч. Для мене це найголовніше свято року, тому все має бути ідеально!" – наголосила Анастасія.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Приходько показала личко свого молодшого сина Луки.