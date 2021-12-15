Приходько розповіла, чому уникає алкоголю в новорічну ніч

Співачка Анастасія Приходько уже багато років не виступає у новорічну ніч, бо хоче проводити її разом із дітьми.

А ще вона лише це свято проводить у повній тверезості. Чому так – Настя розказала за лаштунками премії "Музична платформа" телеканалу "Україна".

"Я не виступаю в новорічну ніч з 2013-го року. Це єдине свято, яке я маю відсвяткувати з родиною – не можу залишити дітей в цей час. Коли їх не було – виступала, а зараз – ні", - зазначила артистка.

Приходько зустрічатиме Новий рік вдома з родиною, а не на сцені фото з instagram

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"Я зробила таку помилку, коли була маленькою старша донечка, я тоді не думала, що для дітей це так важливо. Усвідомивши це, прийняла рішення не повторювати таких помилок", – пояснила Настя.

Настя заздалегідь готується до улюбленого свята

Приходько вважає, що Новий рік має пройти ідеально, тому вона вже розпочала ретельну підготовку. Співачка пере штори, прибирає та прописує меню, яке готуватиме самостійно.

"На Новий рік я не п’ю! Можу випити на всі свята, але не в цю ніч. Для мене це найголовніше свято року, тому все має бути ідеально!" – наголосила Анастасія.

Приходько боїться, що келишок шампанського зіпсує їй Новий рік?

Нагадаємо, зовсім нещодавно Приходько показала личко свого молодшого сина Луки.