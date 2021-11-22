Приходько вперше показала обличчя 8-місячного синочка
Понеділок, 22 листопада 2021, 09:42
Співачка Анастасія Приходько нарешті наважилася показати свого молодшого сина Луку.
З малюком артистка прикрасила обкладинку "Отдохни" і виклала фото у своєму Instagram.
Старші діти Насті, дочка Нана і син Гордій, теж з'явилися на сторінках видання разом із мамою.
Нагадаємо, свою третю вагітність Приходько приховувала аж до самих пологів. А вже через 1,5 місяці після народження сина показувала своє тіло та розмірковувала про материнство.
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