Приходько вперше показала обличчя 8-місячного синочка

Співачка Анастасія Приходько нарешті наважилася показати свого молодшого сина Луку.

З малюком артистка прикрасила обкладинку "Отдохни" і виклала фото у своєму Instagram.

Старші діти Насті, дочка Нана і син Гордій, теж з'явилися на сторінках видання разом із мамою.

"Знайомтеся, це Лука. Нашому малюку за кілька днів буде вже 8 місяців", - написала Приходько

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"Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще гратися з сестрою і братом", - розповіла Настя про Луку

Як відомо, Приходько також виховує дочку Нану від попередніх стосунків та сина Гордія від нинішнього чоловіка Олександра

фото "Отдохни"

Нагадаємо, свою третю вагітність Приходько приховувала аж до самих пологів. А вже через 1,5 місяці після народження сина показувала своє тіло та розмірковувала про материнство.