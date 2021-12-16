Загадці кінець: Кіану Рівз нарешті пояснив, чому виглядав сумним на фото, котре стало мемом
Мабуть, серед користувачів мережі нема жоднісінької людини, яка би ніколи не зустрічала мемів про "сумного Кіану Рівза". Фотожаба з ним є навіть в українському шкільному підручнику. Аж ось нарешті актор пояснив, що ж то тоді було.
Фотографію, яка завірусилася в 2010-му році, 57-річний актор прокоментував у програмі The Late Show, пише People.
"Я просто їв бутерброд, чуваче!", - запевнив Рівз.
Телеведучий Стівен Колберт перепитав, чи означає це, що "сумний Кіану" насправді не був сумним.
"Я замислився. Щось таке тоді відбувалося. Я був голодний", - відповів актор.
Нагадаємо, нещодавно Рівз оголосив, що вже 30 років вважає себе одруженим із відомою актрисою.
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