Кіану Рівз зізнався, з ким одружений вже майже 30 років

Один з найзавидніших холостяків Голлівуду, 57-річний Кіану Рівз виявився одруженим. Принаймні "технічно" вже майже 30 років він є чоловіком акторки Вайнони Райдер.

У інтерв’ю для Esquire Рівза запитали, чи він насправді одружений iз Вайноною. Адже у фільмі "Дракула" 1992-го року є сцена вінчання акторів.

Актор вважає себе одруженим фото getty images

Як з'ясувалося, режисер Френсіс Форд Коппола вирішив залучити до знімання того епізоду справжніх священиків. Тому технічно Рівза та Райдер дійсно одружили.

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"Вайнона каже, ми одружені. Коппола каже, ми одружені. Тому я думаю, так. Ми таки одружені", – сказав зірка "Матриці".

Вайнона Райдер + Кіану Рівз. А що, гарна пара... фото getty images

Насправді ж Рівз заручений з 48-річною художницею Александрою Грант. Як відомо, пара почала зустрічатися у 2018, а за рік актор зробив пропозицію. А от із 50-річною Райдер у Кіану романтичних стосунків ніколи не було.

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