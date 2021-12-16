Фролова в купальнику показала, як "ламає стереотипи" на Занзібарі

Телеведуча Василіса Фролова разом із синочком Родіоном гайнули відпочивати на далекий Занзібар.

43-річна мама вже показала кілька фото в монокіні та заявила, що буду ламати стереотипи місцевих про Україну.

"Про Україну на Занзібарі чули, але не чули, щоб українці розмовляли англійською. А ще чули, що це відома країна для жіночого секс-туризму. Будемо ламати стереотипи!", - написала в Instagram Фролова.

Василіса вже 10 місяців мама

Реклама:

Нагадаємо, Фролова активно і весело ділиться пригодами сина в своєму Instagram. Наприклад, розповідає, як він облизує колеса та жує капці.