"Облизуємо колеса від візочка, жуємо капці": Фролова розповіла про нові пригоди 8-місячного сина
Телеведуча Василіса Фролова розказала про новий етап життя свого первістка Родіона. У свої 8 місяців хлоп'я вже активно досліджує підлогу і все, до чого з неї може дотягнутися.
Свіжими фото зі своїм карапузом Вася поділилася в Instagram.
"...Залазимо в найпотаємніші куточки, щоби дотягтися до найзабороненішого, обожнюємо дроти, трусимо торшери та світильники з усіх сил, неначе згори мають посипатися плоди, перевертаємо сміттєві відра, облизуємо колеса від візочка, жуємо капці, весело нам, коротше!", - написала вона.
Нагадаємо, раніше Фролова розказувала, що Родіон полюбляє бавитися не лише іграшками, а й її баночками для косметики і навіть пакетиками для собачих какашок.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
43-річна Фролова розказала, як зберегти прекрасну форму після пологів. Спойлер: гроші
Фролова зізналася, що завагітніла від першого ж сексу з давнім знайомим та мало не втратила малюка