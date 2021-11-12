"Облизуємо колеса від візочка, жуємо капці": Фролова розповіла про нові пригоди 8-місячного сина

Телеведуча Василіса Фролова розказала про новий етап життя свого первістка Родіона. У свої 8 місяців хлоп'я вже активно досліджує підлогу і все, до чого з неї може дотягнутися.

Свіжими фото зі своїм карапузом Вася поділилася в Instagram.

Родіону вже 8 місяців фото з instagram фролової

"...Залазимо в найпотаємніші куточки, щоби дотягтися до найзабороненішого, обожнюємо дроти, трусимо торшери та світильники з усіх сил, неначе згори мають посипатися плоди, перевертаємо сміттєві відра, облизуємо колеса від візочка, жуємо капці, весело нам, коротше!", - написала вона.

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Нагадаємо, раніше Фролова розказувала, що Родіон полюбляє бавитися не лише іграшками, а й її баночками для косметики і навіть пакетиками для собачих какашок.

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