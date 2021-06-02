Фролова у спідньому показала кумедне фото з 3-місячним сином

Середа, 2 червня 2021, 15:01

Телеведуча Василіса Фролова зачарувала мережу світлиною з тримісячним синочком Родіоном.

Вона знялася у спідньому з усміхненим малюком на руках.

"Сама одягнена, а дитину голою тягає" © Роздяглася спецом для таких коментаторів", - пожартувала Василіса.

 
За кілька днів первістку Фролової виповниться 3 місяці 
 
Раніше 43-річна Василіса вже показувала свої апетитні форми в спідньому 

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