Пшенична "ковбаса" і майонез без яєць: Могилевська поділилася рецептом "здорового" олів’є
Співачка Наталія Могилевська поділилася своїми новорічними традиціями.
Зокрема, зірка розказала, які страви мають бути на її святковому столі.
"Слава Богу, моя улюблена їжа достатньо здорова. Проте найголовніше для мене – мандарини", - заявила Могилевська за лаштунками концерту "Музична платформа".
"Звичайні, маленькі з тоненькою шкірочкою. Я перед святами обов’язково їх знаходжу, можу придбати 4-5 величезних ящиків. Цього вистачає всім на кілька місяців", – зізналася співачка.
Також Новий рік Могилевської не обходиться без традиційного салату олів’є. Щоправда, готує його зовсім по-іншому.
"Оскільки я не вживаю м’ясо, готую олів’є з сейтановими (пшеничними – ред.) сосисками. А замість картоплі кладу авокадо. Звичайному майонезу теж є корисна заміна – домашній майонез із кеш’ю замість яєць. Виходить дуже смачно і легко!" - розказала Наталя.
Нагадаємо, ще влітку 46-річна Могилевська знову намагалася скинути зайві кіло і розповідала про свою "нудну" дієту.