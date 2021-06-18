Могилевська показала, з чого складається її "нудна" дієта

Співачка Наталія Могилевська поставила собі за мету скинути 10 кілограмів до кінця літа. Для цього вона звернулася до відомої дієтологині, яка розробила для неї індивідуальний раціон.

Що саме, коли і скільки їсть, Наталя показала у своєму Instagram.

"Багато з вас під минулим постом про раціони висловилися, що моя дієта "сумна і нудна".

Моє меню 4 роки тому, в період "Танців із зірками" і зараз - істотно відрізняються. Причин тому кілька", - почала Могилевська.

Могилевська знову худне

"1. У 2017 році я активно займалася танцями, у мене було 3-4 тренування в день. Відповідно, кількість калорій було набагато більше. Графік харчування був п'ятикратний. 2. Виходячи з низки показників останнього обстеження, з'явилися підстави перевести мене на триразовий графік, лікар прибрала перекуси. Змінилася і структура раціону. 3. Мета. Моя мета -4 кг до 26 червня і -10 кг до кінця літа", - наголосила артистка.

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Також Наталія зауважила, що підбір харчування - це завжди індивідуально, і раціон залежить від стану організму в даний момент.

"Тому тип харчування, кратність харчування і структура раціону безпосередньо залежать від результатів обстеження, гормонів, рівня фізичної активності, віку тощо. Зверніться до свого лікаря і перевірте базові аналізи: інсулін, глюкоза в крові, гормони щитовидної залози, гомо цистеїн, рівень вітаміну D та інші", - порадила Могилевська.

Наталія возить з собою сумки з їжею

"Не думайте, що дієта на який ви сиділи 10 років тому, може підійти зараз. Шукайте способи, не впадайте у відчай, не опускайте руки! Якщо не виходить схуднути - звертайтеся до професіоналів", - закликала зірка, яка сама худла багато разів.

Нагадаємо, співачка Джамала скинула 10 кілограмів на дієті, яку їй склала та сама дієтологиня, що і в Могилевської.

Фото з Instagram