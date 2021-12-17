Без телевізора та важких калорій: жінка мера Філатов розказала про новорічні традиції

Дружина мера Дніпра Бориса Філатов, Марина розказала, як вони в родині святкують Новий рік.

Раніше Філатови ставили живу ялинку, яку після свят висаджували коло будинку. Але вже кілька років Марина віддає перевагу штучному дереву, і цього разу прикрасить його у золотих тонах.

Про святкові страви і плани жінка мера розповіла "Афіші Дніпра".

За словами Марини, їхній новорічний стіл не обходиться без радянських страв. Але з деякими корективами.

"Так, звичайно, готуємо традиційну, радянську кухню. Тому що це для нас це звичне. І всі любимо олів'є, але з лососем. Тому що багато вегетаріанців у сім'ї, хтось потроху вживає рибу, але не м'ясо. Оселедець під шубою теж робимо, млинці, хто їсть м'ясо - качка з картопляним пюре", - каже Філатова.

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"Холодцю у нас на столі немає. Це дуже довга історія. Мені дуже подобається їжа, яка готується швидко, тому що в ній немає важких калорій. Також будуть як солодощі полуничне варення, яке варить моя мама, та італійське панетоне", - додала вона.

А от новорічні телепрограми не входять у святкові плани родини Філатових.

"У нас вдома телевізор не вмикався вже 6 років. Я не пам'ятаю, як він працює взагалі! Ми не дивимось спічі президентів на Новий рік, жодних фільмів. Ми слухаємо музику у Новий рік – вона фоном якимось грає, а ми спілкуємось. Тільки живе спілкування!", - наголосила Філатова.

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Що ж до подарунків, то їх Марина шукає в останню мить. А от чоловік готується заздалегідь.

"Це дуже цікаво, тому що мій чоловік ніколи не знає, що подарувати мені чи дочці. Тому він завжди дзвонить їй, щоб спитати мене, а мені – щоб підібрати подарунок для дочки. Тому ми знаємо, що це буде, але намагаємось зробити здивований вигляд", - зізналася Марина.

"Минулого року я отримала від мого чоловіка українське, зроблене під старовинне намисто. Він знає, що я дуже практична людина і не люблю купувати речі, які зберігатиму в шафі, під склом. А це намисто чудово поєднується з різними предметами мого гардеробу", - зазначила жінка.

Нагадаємо, нещодавно Марина Філатова з дочкою пройшли 50 кілометрів за день. А пережд цим вони брали участь в Афінському марафоні.