Ноги в м’ясо: дочка мера Філатова розказала, як пройшла 50 км за день
Дочка мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина разом зі своєю мамою та групою однодумців сходили в одноденний похід на відстань 50 кілометрів.
Як зауважила Катя в Instagram, прогулянка виявилася набагато важчою, ніж вона очікувала.
Подробицями та фотографіями дівчина поділилася у себе на сторінці.
"Похід 50км за один день без відпочинку. Як це було. А було важко. Несподівано важко. Я вважаю себе і нашу команду людьми підготовленими. Ми ходимо в гори, бігаємо, серед нас марафонці і ультрамарафонці, думала, що для нас це буде легка прогулянка з невеликою напругою на останніх 15-ти кілометрах:) Дуже недооцінила", - зізналася Філатова.
"По-перше, це інше навантаження! Працюють інші м'язи, ніж під час бігу та сходження. По-друге, загальна складність - тривалість плюс велика дистанція. Бігти марафон 4 години, штурм середньостатистичного п'яти-шеститисячника 10-14 годин, але проходите ви 8-10 кілометрів. Тут же потрібно крокувати 11 годин поспіль і пройти 50 км разом", - зауважила Катерина.
"Перші 25 км було відмінно, потім складніше, але теж нормально. На 30-му я зняла кросівки і побачила 5 величезних пульсуючих волдиря на стопах. З 36 кілометра почалася боротьба. З собою, з болем, після кожної зупинки буквально потрібно було згадувати як ходити", - пожалілася донька мера.
"З 42-го злість, думки, коли це скінчиться. Потім з'явився котик, а з котиком і сенс, потрібно було повернути його додому. Він прив'язався до нас біля населеного пункту. Ми подумали, він знайде дорогу назад сам, але скоро стало зрозуміло, що він зовсім маленький, жалібно нявчить і всього боїться. Було зрозуміло - сам він дорогу не знайде. Я взяла його на руки, і ми з Назарієм 1,5 години по черзі несли його до самого фінішу", - зазначила Філатова.
Потім Катерина з бойфрендом повернулися на машині в те село та повернули котика додому.
"Я вважаю, це була причина, чому я опинилася в поході, якби нас там не було, доля котика була б сумна", - зауважила Філатова.
"Коли повернулися додому, виявилося, що заснути - те ще завдання. Озноб, ломота в тілі, температура, боляче було навіть лежати. Сьогодні вже, звичайно, легше. Повторила б я похід 50 км за 1 день? Швидше ні, ніж так. Можливо, в інших умовах, в інший час - так. Цього тижня я випала зі свого тренувального графіка, чого я не можу собі дозволити. Ноги в м'ясо, як у вівторок одягати скельники - поки невідомо, і мене це не влаштовує", - наголосила Катя, але додала, що не шкодує про похід.
Марина Філатова теж поділилася в Instagram фото і враженнями від походу.
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Нагадаємо, нещодавно Марина Філатова з донькою брали участь у марафоні в Афінах.
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