Ноги в м’ясо: дочка мера Філатова розказала, як пройшла 50 км за день

Дочка мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина разом зі своєю мамою та групою однодумців сходили в одноденний похід на відстань 50 кілометрів.

Як зауважила Катя в Instagram, прогулянка виявилася набагато важчою, ніж вона очікувала.

Подробицями та фотографіями дівчина поділилася у себе на сторінці.

"Похід 50км за один день без відпочинку. Як це було. А було важко. Несподівано важко. Я вважаю себе і нашу команду людьми підготовленими. Ми ходимо в гори, бігаємо, серед нас марафонці і ультрамарафонці, думала, що для нас це буде легка прогулянка з невеликою напругою на останніх 15-ти кілометрах:) Дуже недооцінила", - зізналася Філатова.

Катерина - досвідчена альпіністка , але піша 50-кілометрова прогулянка виявилася складною навіть для неї

"По-перше, це інше навантаження! Працюють інші м'язи, ніж під час бігу та сходження. По-друге, загальна складність - тривалість плюс велика дистанція. Бігти марафон 4 години, штурм середньостатистичного п'яти-шеститисячника 10-14 годин, але проходите ви 8-10 кілометрів. Тут же потрібно крокувати 11 годин поспіль і пройти 50 км разом", - зауважила Катерина.

"Перші 25 км було відмінно, потім складніше, але теж нормально. На 30-му я зняла кросівки і побачила 5 величезних пульсуючих волдиря на стопах. З 36 кілометра почалася боротьба. З собою, з болем, після кожної зупинки буквально потрібно було згадувати як ходити", - пожалілася донька мера.

"Я йшла зі спортивного інтересу, але заперечувати, що після подолання подібного шляху всередині тебе щось змінюється, не можна. Це неминуче. Для мене вчора відкриттям було прийняття. Ситуації, болю і багато ще різних думок, які я залишу собі. Незважаючи на всі наші жарти про інсайти, якийсь інсайт я все таки зловила:)", - зауважила Катя

"З 42-го злість, думки, коли це скінчиться. Потім з'явився котик, а з котиком і сенс, потрібно було повернути його додому. Він прив'язався до нас біля населеного пункту. Ми подумали, він знайде дорогу назад сам, але скоро стало зрозуміло, що він зовсім маленький, жалібно нявчить і всього боїться. Було зрозуміло - сам він дорогу не знайде. Я взяла його на руки, і ми з Назарієм 1,5 години по черзі несли його до самого фінішу", - зазначила Філатова.

Потім Катерина з бойфрендом повернулися на машині в те село та повернули котика додому.

"Я вважаю, це була причина, чому я опинилася в поході, якби нас там не було, доля котика була б сумна", - зауважила Філатова.

Мати Каті, Марина Філатова теж ходила у похід

"Коли повернулися додому, виявилося, що заснути - те ще завдання. Озноб, ломота в тілі, температура, боляче було навіть лежати. Сьогодні вже, звичайно, легше. Повторила б я похід 50 км за 1 день? Швидше ні, ніж так. Можливо, в інших умовах, в інший час - так. Цього тижня я випала зі свого тренувального графіка, чого я не можу собі дозволити. Ноги в м'ясо, як у вівторок одягати скельники - поки невідомо, і мене це не влаштовує", - наголосила Катя, але додала, що не шкодує про похід.

Жінка і дочка у Філатова витривалі й спортивні

Марина Філатова теж поділилася в Instagram фото і враженнями від походу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Filatova (@maryna.filatova)

Нагадаємо, нещодавно Марина Філатова з донькою брали участь у марафоні в Афінах.