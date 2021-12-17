Дімопулос, Сільченко та Астаф’єва гульнули на відкритті модного бару

17 грудня 2021, 14:30

16-го грудня більшість столичних тусовщиків зібралися у новому барі, який відкрився майже у центрі міста для "справжніх гедоністів барної культури".

Санта Дімопулос із чоловіком, Даша Астаф'єва, Катя Сільченко, Соня Плакидюк, Поліна Неня, Ірина Турбаєвська, Іван Фролов та багато інших світських дівчат і хлопців розважилися у новому закладі.

Фото з події оприлюднив сайт Orest.com.

 
Без Дімопулос не обходиться жодна гучна світська подія Києва
фото orest.com

 
Катя Сільченко, схоже, була налаштована рішуче
 
Поліна Неня світила звабливим декольте, а Лілія Літковська - голою спиною
 
Соня Плакидюк цього разу не фотографувала, а позувала
 
"Красива та самотня" Даша Астаф'єва відривалася під музику
 
Іван Фролов дивував мімікою та краваткою
 
Вікторія Тігіпко (ліворуч) вирішила відпочити від стартапів та бізнес-проєктів у новому модному закладі
 
Навіть Валерія Гузема залишила маленького синочка вдома заради відкриття бару
 
Лілія Літковська та Олена Рева як інь і ян
 
Атмосфера була справді гедоністична
 
Ірина Турбаєвська гайнула до танцю
 
Катя Сільченко теж себе не стримувала
 
Даша Астаф'єва і Ольга Слонь танцювали у тандемі
 
І лише чоловік Санти, Ігор Кучеренко залишався діловим і серйозним на цьому святі гедонізму
 


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