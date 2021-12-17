Дімопулос, Сільченко та Астаф’єва гульнули на відкритті модного бару
П'ятниця, 17 грудня 2021, 14:30
16-го грудня більшість столичних тусовщиків зібралися у новому барі, який відкрився майже у центрі міста для "справжніх гедоністів барної культури".
Санта Дімопулос із чоловіком, Даша Астаф'єва, Катя Сільченко, Соня Плакидюк, Поліна Неня, Ірина Турбаєвська, Іван Фролов та багато інших світських дівчат і хлопців розважилися у новому закладі.
Фото з події оприлюднив сайт Orest.com.
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