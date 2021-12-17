Дімопулос, Сільченко та Астаф’єва гульнули на відкритті модного бару

16-го грудня більшість столичних тусовщиків зібралися у новому барі, який відкрився майже у центрі міста для "справжніх гедоністів барної культури".

Санта Дімопулос із чоловіком, Даша Астаф'єва, Катя Сільченко, Соня Плакидюк, Поліна Неня, Ірина Турбаєвська, Іван Фролов та багато інших світських дівчат і хлопців розважилися у новому закладі.

Фото з події оприлюднив сайт Orest.com.

Без Дімопулос не обходиться жодна гучна світська подія Києва фото orest.com

Катя Сільченко, схоже, була налаштована рішуче

Поліна Неня світила звабливим декольте, а Лілія Літковська - голою спиною

Соня Плакидюк цього разу не фотографувала, а позувала

Іван Фролов дивував мімікою та краваткою

Вікторія Тігіпко (ліворуч) вирішила відпочити від стартапів та бізнес-проєктів у новому модному закладі

Навіть Валерія Гузема залишила маленького синочка вдома заради відкриття бару

Лілія Літковська та Олена Рева як інь і ян

Атмосфера була справді гедоністична

Ірина Турбаєвська гайнула до танцю

Катя Сільченко теж себе не стримувала

Даша Астаф'єва і Ольга Слонь танцювали у тандемі