Дизайнерка Гузема стала мамою та показала новонародженого синочка
Вівторок, 13 липня 2021, 09:19
Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема стала мамою вперше.
8-го липня у них з льотчиком-екстремалом Тимуром Фаткуліним народився син.
Хлопчика назвали на честь батька.
Радісною новиною Гузема поділилася у соцмережах і показалася з синочком на руках.
Нагадаємо, незабаром мамою стане блогерка Даша Квіткова та співачка MamaRika. А ще на третю дитину чекає телеведуча Катя Осадча.
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