Дизайнерка Гузема стала мамою та показала новонародженого синочка

Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема стала мамою вперше.

8-го липня у них з льотчиком-екстремалом Тимуром Фаткуліним народився син.

Хлопчика назвали на честь батька.

Радісною новиною Гузема поділилася у соцмережах і показалася з синочком на руках.

"The happiest moment of my life. 8.07.21. Timur Fatkullin Jr. Made with love. Made to love (Найщасливіша мить мого життя. 8.07.21. Тимур Фаткулін молодший. Створений з любов'ю. Створений для любові)", - написала Лєра.

Для Тимура і Валерії це перша дитина

Нагадаємо, незабаром мамою стане блогерка Даша Квіткова та співачка MamaRika. А ще на третю дитину чекає телеведуча Катя Осадча.