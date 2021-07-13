Дизайнерка Гузема стала мамою та показала новонародженого синочка

Вівторок, 13 липня 2021, 09:19

Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема стала мамою вперше. 

8-го липня у них з льотчиком-екстремалом Тимуром Фаткуліним народився син.

Хлопчика назвали на честь батька. 

Радісною новиною Гузема поділилася у соцмережах і показалася з синочком на руках.

 
"The happiest moment of my life. 8.07.21. Timur Fatkullin Jr. Made with love. Made to love (Найщасливіша мить мого життя. 8.07.21. Тимур Фаткулін молодший. Створений з любов'ю. Створений для любові)", - написала Лєра. 
 
 
Стать свого малюка Гузема красиво повідомила під час baby shower 4-го липня 
фото з facebook
 
Для Тимура і Валерії це перша дитина 

Нагадаємо, незабаром мамою стане блогерка Даша Квіткова та співачка MamaRika. А ще на третю дитину чекає телеведуча Катя Осадча. 


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