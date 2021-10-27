"Красива та самотня жінка": Астаф'єва розійшлася з бойфрендом

36-річна співачка і модель Даша Астаф'єва оголосила про розрив стосунків з Артемом Кімом, з яким вони були разом понад 5 років.

Цією новиною артистка поділилася з Олексієм Дурнєвим у його YouTube-шоу "Тик-Ток минутка".

"Я тепер красива та самотня жінка", - сказала Даша, розказуючи про новини свого життя.

Даша тепер вільна жінка

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На уточнююче запитання Дурнєва, чи розійшлася вона зі своїм хлопцем, Астаф'єва зауважила, що вони залишилися друзями, "як нормальні люди".

Нагадаємо, два роки тому Даша казала, що хоче заміж і народити, але постійні проблеми через судові тяганини Артема ставали на заваді їхньому сімейному щастю.

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