"Красива та самотня жінка": Астаф'єва розійшлася з бойфрендом

36-річна співачка і модель Даша Астаф'єва оголосила про розрив стосунків з Артемом Кімом, з яким вони були разом понад 5 років.

Цією новиною артистка поділилася з Олексієм Дурнєвим у його YouTube-шоу "Тик-Ток минутка".

"Я тепер красива та самотня жінка", - сказала Даша, розказуючи про новини свого життя.

Даша тепер вільна жінка

На уточнююче запитання Дурнєва, чи розійшлася вона зі своїм хлопцем, Астаф'єва зауважила, що вони залишилися друзями, "як нормальні люди".

Нагадаємо, два роки тому Даша казала, що хоче заміж і народити, але постійні проблеми через судові тяганини Артема ставали на заваді їхньому сімейному щастю.

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