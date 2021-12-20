Осадча з Горбуновим похрестили 4-місячного сина

19-го грудня, у День святого Миколая молодшому сину Катерини Осадчої та Юрія Горбунова Данилу виповнилося 4 місяці. І саме цього дня хлопчика похрестили.

Таїнство відбулося у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі у Києві.

Самі батьки виклали лише одне фото з хрестин синочка. А гості події – Настя Каменських, її чоловік Олексій Потапенко та організаторка світських подій Ірина Ковальчук запостили ще трішки сторіс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

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Каменських не хрестила сина Осадчої, а лише була на таїнстві

Після хрестин подружжя влаштувало святкування з танцями

Нагадаємо, минулого тижня Горбунов із Осадчею влаштували собі невеличкі римські канікули.