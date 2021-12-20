Осадча з Горбуновим похрестили 4-місячного сина
Понеділок, 20 грудня 2021, 13:30
19-го грудня, у День святого Миколая молодшому сину Катерини Осадчої та Юрія Горбунова Данилу виповнилося 4 місяці. І саме цього дня хлопчика похрестили.
Таїнство відбулося у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі у Києві.
Самі батьки виклали лише одне фото з хрестин синочка. А гості події – Настя Каменських, її чоловік Олексій Потапенко та організаторка світських подій Ірина Ковальчук запостили ще трішки сторіс.
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Нагадаємо, минулого тижня Горбунов із Осадчею влаштували собі невеличкі римські канікули.
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