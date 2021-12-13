Осадча "телепортувалася" на романтичні канікули з Горбуновим. ФОТО

Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов вирішили ненадовго вирватися з батьківського "дня бабака" та побути вдвох. Подружжя вирушило в Рим.

"Римські канікули. Наша маленька сімейна традиція. Рим у грудні - машина часу, телепортація в теплу осінь", - поділилася Катя в Instagram.

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Як відомо, меншому синові Осадчої та Горбунова, Данилові днями виповниться чотири місяця. Його старшому брату, Івану чотири роки.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова

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