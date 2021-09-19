Осадча з Горбуновим замилували мережу світлинами з 1-місячним синочком

Подружжя телеведучих Катерина Осадча і Юрій Горбунов 19-го вересня відзначають перший місяць свого молодшого синочка Данила.

І Катя, і Юра присвятили сину пост, у якому привітали одне одного та показали сімейні фото.

"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости синочку здоровим і щасливим!", - написав Горбунов.

Для Горбунова Данило - другий син

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"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. @gorbunovyuriy дякую, що ми у всьому команда", - написала Осадча.

Старшому сину подружжя, Івану , 4 роки

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