Огнєвіч, Єфросиніна та Осадча з Горбуновим сходили на прем’єру серіалу Лавренюк
20 грудня 2021, 17:30
Днями в одному з київських ресторанів відбулася презентація ексклюзивних фрагментів серіалу "Кава з кардамоном".
Цього ж вечора свій день народження відзначила головна героїня – актриса та шоуранерка серіалу Олена Лавренюк.
"Так склалося, що в мене перед прем'єрою день народження. І моя мама сьогодні розповіла, що моє друге ім'я – Анна. Так само звуть і мою головну героїню. Я плачу, тому що мене переповнюють емоції", - прокоментувала Лавренюк.
Ведучим вечора був Анатолій Анатоліч, а завершила захід акустичним камео Злата Огнєвіч, виконавши наживо саундтрек "Що б там не сталося", написаний спеціально для серіалу "Кава з кардамоном".
Фото надані пресслужбою
Приєднуйтесь до дискусії