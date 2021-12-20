Огнєвіч, Єфросиніна та Осадча з Горбуновим сходили на прем’єру серіалу Лавренюк

20 грудня 2021, 17:30

Днями в одному з київських ресторанів відбулася презентація ексклюзивних фрагментів серіалу "Кава з кардамоном".

Цього ж вечора свій день народження відзначила головна героїня – актриса та шоуранерка серіалу Олена Лавренюк.

"Так склалося, що в мене перед прем'єрою день народження. І моя мама сьогодні розповіла, що моє друге ім'я – Анна. Так само звуть і мою головну героїню. Я плачу, тому що мене переповнюють емоції", - прокоментувала Лавренюк.

 
Головна зірка вечора, актриса Олена Лавренюк

Ведучим вечора був Анатолій Анатоліч, а завершила захід акустичним камео Злата Огнєвіч, виконавши наживо саундтрек "Що б там не сталося", написаний спеціально для серіалу "Кава з кардамоном".

 
Огнєвіч виконала саундтрек до серіалу та засвітила оголені плечі в синьому оксамиті
 
Невістка Софії Ротару, Світлана Євдокименко вигуляла намиста від Chanel
 
Партнер Олени по серіалу Тарас Цимбалюк
 
Дизайнерка Олена Рева з чоловіком, колишнім футболістом Віталієм Ревою (крайні ліворуч) та видавчиня Поліна Неня (по центру)
 
Катя Осадча з Юрієм Горбуновим встигають усюди, не зважаючи на маленьких дітей
 
Марія Єфросиніна, яка нещодавно позувала у червоному спідньому
 
Олег Михайлюта і Ольга Навроцька
 
Лілія Пустовіт теж сходила на вечірку Лавренюк
 
Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою
 
Огнєвіч хоч і не знайшла кохання на "Холостячці", зате набула більшої популярності
 

Зал ресторану був декорований у стилі серіалу. Реквізит зі знімального майданчика створив атмосферу ХІХ сторіччя. Всіх гостей пригощали кавою з кардамоном

Фото надані пресслужбою


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