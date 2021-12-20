Огнєвіч, Єфросиніна та Осадча з Горбуновим сходили на прем’єру серіалу Лавренюк

Днями в одному з київських ресторанів відбулася презентація ексклюзивних фрагментів серіалу "Кава з кардамоном".

Цього ж вечора свій день народження відзначила головна героїня – актриса та шоуранерка серіалу Олена Лавренюк.

"Так склалося, що в мене перед прем'єрою день народження. І моя мама сьогодні розповіла, що моє друге ім'я – Анна. Так само звуть і мою головну героїню. Я плачу, тому що мене переповнюють емоції", - прокоментувала Лавренюк.

Головна зірка вечора, актриса Олена Лавренюк

Ведучим вечора був Анатолій Анатоліч, а завершила захід акустичним камео Злата Огнєвіч, виконавши наживо саундтрек "Що б там не сталося", написаний спеціально для серіалу "Кава з кардамоном".

Огнєвіч виконала саундтрек до серіалу та засвітила оголені плечі в синьому оксамиті

Невістка Софії Ротару, Світлана Євдокименко вигуляла намиста від Chanel

Партнер Олени по серіалу Тарас Цимбалюк

Дизайнерка Олена Рева з чоловіком, колишнім футболістом Віталієм Ревою (крайні ліворуч) та видавчиня Поліна Неня (по центру)

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим встигають усюди, не зважаючи на маленьких дітей

Олег Михайлюта і Ольга Навроцька

Лілія Пустовіт теж сходила на вечірку Лавренюк

Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою

Зал ресторану був декорований у стилі серіалу. Реквізит зі знімального майданчика створив атмосферу ХІХ сторіччя. Всіх гостей пригощали кавою з кардамоном

Фото надані пресслужбою