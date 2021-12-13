Єфросиніна у червоному спідньому пригадала, чим збиралася "брати" майбутнього чоловіка

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка не так давно хизувалася фігурою на Мальдівах, знову продемонструвала стрункі ноги та прес.

У своєму Instagram 42-річна ведуча поділилася знімками, на яких позує у червоному комплекті білизни, а також пригадала пікантні подробиці стосунків із чоловіком, 46-річним ексчиновником та економістом Тімуром Хромаєвим.

Червоний колір пасує зірці фото instagam@mashaefrosinina

"Свій перший комплект червоної білизни я придбала у 2002-му році, після знайомства із своїм майбутнім чоловіком. Тоді я думала приблизно так: "не вмієш готувати, бери хлопця червоними трусами", – жартома написала Маша.

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Нагадаємо, нещодавно зірка зізналася, що ненавиділа своє тіло і розповіла про важкий шлях прийняття себе.

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