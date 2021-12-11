Знову холостячка: Огнєвіч кинув Задворний, якому вона сказала "так" на телешоу

Виявляється, фінал другого сезону телешоу "Холостячка" був не такий вже і щасливий. Адже "кохання" Злати Огнєвіч та Андрія Задворного дуже швидко закінчилося.

Про це стало відомо після того, як 10-го грудня на СТБ показали, що сталося з героями телешоу після зйомок.

Все це схоже на не дуже добре прописаний сценарій, але факт залишається фактом – Огнєвіч досі самотня.

Злата йшла на шоу за коханням, а вийшла з нього з черговим гірким досвідом та... трохи більшою кількістю підписників в Instagram фото з instagram

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Її стосунки з Андрієм начебто тривали півтора місяця, а потім він зрозумів, що не любить Злату.

Зі слів Задворного, спочатку йому не хотілося телефонувати Огнєвіч, потім з нею зустрічатися, потім він узяв паузу на тиждень. Але це не допомогло. Врешті він зізнався, що почуттів нема.

А от Злата запевняє, що її кохання до Андрія було справжнім. Про це вона написала в Instagram.

"Ось і фінал моєї особистої драми… Кохання було… Питання — чи було воно? З мого боку – так! Цілком, по-справжньому, трепетно, з абсолютним відчуттям щастя в моменті! А з боку Андрія? Думаю, що всі почули його відповідь сьогодні, і я теж її дізналася, але трохи раніше. Він мені особисто все сказав. За це готова сказати "дякую". Адже вчинок, хоч і такий болючий і гіркий у моєму сприйнятті", - написала Злата.

"Пройшло небагато часу, я дивилася ефіри разом із вами. І тепер бачу ситуацію, з іншого боку. Це відкриття для мене! Адже зараз я щиро і до глибини душі здивована своїм вибором цього чоловіка, чому саме на нього відгукнулося моє серце? Чому я собі говорила тисячу разів ТАК? Воно вірить нескінченно і не помічає тривожних дзвіночків, на які слід звернути увагу. Воно виправдовує, дає шанс і прощає, знову і знову, знову і знову... І так по колу", - зазначила співачка.

"Мені дуже шкода, що Андрій позбавив мене шансу збудувати стосунки з іншим чоловіком на проєкті. Він міг виявити сміливість і зізнатися собі та мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я прийняла б це. Андрій міг залишити проєкт зі своєї волі, просто не прийнявши бутоньєрку з моїх рук. Міг, але... Залиш він проєкт вчасно, моя історія, можливо, склалася б інакше. Але сталося, як сталося. Напевно, мені потрібен був цей хворобливий досвід, отриманий в обставинах найкрасивішої казки про кохання", - зауважила вона.

"Так чи інакше, але я дякую за такий глибокий урок. Чи можливо зустріти КОХАННЯ на проєкті? ТАК! Адже я зустріла і закохалася по-справжньому, коли сказала ТАК, я літала від щастя, як ніколи у своєму житті! Я розправила крила і мріяла літати з цим чоловіком на помірних висотах! Спасибі, Холостячка, за такий унікальний, цінний досвід!" - наголосила Огнєвіч та додала, що продовжує вірити у кохання.

А ви вірите, що всі ці пристрасті на проєкті справжні?

Андрій Задворний теж залишив допис на цю тему в Instagram.

"Найскладніше для мене сказати: "Я більше тебе не люблю". Хтось не наважується це зробити, уникає складної розмови, очікуючи, що все "розрулиться" само собою. Хтось змінює поведінку, провокує сварки та скандали створюючи "приводи". Хтось знаходить стосунки на боці, шукаючи собі виправдання та спосіб "комфортного виходу" з одних стосунків до інших", - почав він.⠀

"Хтось починає вигадувати "завдання" партнеру, що йому потрібно змінити, щоб усе налагодилося. Знайомі ситуації? Все це про страх відповідальності і звалювання її на партнера", - зазначив Андрій.⠀

Задворного тепер хейтять у мережі, бо він нібито розбив серце Огнєвіч

"У кожному з цих випадків відтягування неминучої розмови змушує партнера страждати, шукати причини у собі, вирощувати комплекси. Життя стає однією суцільною тривогою та пошуком причин, яких немає", - поміркував Задворний.⠀

"Я ніколи не був у стосунках, не кохаючи, жодні блага, жодний розрахунок не замінить мені почуття. Тому якщо я закоханий - я говорю про це, якщо я розлюбив, я візьму всю свою волю в кулак і чесно скажу і про це теж. Для мене цей крок про відповідальність, про тяжку відповідальність за всі наслідки, які я беру на себе, і я вважаю, що краще бути чесним до кінця", - підсумував він.

А щастя було так близько... Фото з instagram

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