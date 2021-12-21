Вагітна Астровська у розкішній сукні здивувала розтяжкою. ВІДЕО

Співачка й телеведуча Аліна Астровська, яка у листопаді оголосила про вагітність, продемонструвала неабияку розтяжку.

Хизуватися спортивною формою зірка вирішила у вечірній сукні й на підборах.

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"Всім по червоній сукні та пісні у плейлист… Оскільки я в цю новорічну ніч вдома, думала зустрічати свято в піжамі, але тепер є думки зробити із себе імператрицю", – написала Аліна.

Нагадаємо, ексучасниця Real O заміжня за телеведучим Антоном Лаврентьевим. Для обох це буде перша дитина.

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