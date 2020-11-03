Телезірка Астровська показала свої "немодні" форми у спідньому й заговорила про бодіпозитив
Ексведуча "Орла и решки", співачка Аліна Астровська вирішила відповісти інтернет-користувачам, які критикують її за "надмірну" худорлявість. 31-річна жінка показалася в Instagram у ліфчику та шортах і поміркувала про те, що для неї означає бодіпозитив.
На думку Аліни, мода на ті або інші типи фігур змінювалася та змінюється. Але люди мають прагнути до того, щоби приймати іншим такими, якими ті є, а не цькувати тих, хто не відповідає "трендам".
"У будь-якому випадку, проблема від початку не в тілі, хоч тарабонькаємо ми саме його, лікувати треба в голові, всі свої комплекси, манії, затиски, травми тощо", - вважає Астровська.
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Проснуться и стать #немодной 😅 Да-да, одним днём получить комментарии в духе: «Фу, поешь!», «хватит худеть!», «Страшная!» и выпасть из категории признанной красоты👀 Внепланово стать раздражителем толпы. Жить с ярко выраженными скулами всю жизнь, но в один прекрасный и особо трендовый день, получить «экспертную оценку» о том, что на лице была проведена операция по удалению комков с красивым названием, больше подходящем для вывески булочной ☺️ Удивительно, но факт: мода на тело существует🤦🏻♀️ и об этом нам твердит история, музеи, от картин с раздобревшими дамами в ямочках целлюлита до скульптур, далёких от 90-60-90! Но куда больше всех музеев знает, конечно, Инстаграм. Из каждого утюга и гаджета! #бодипозитив в 50 оттенках мнений! Для меня это безусловно – свобода быть любым, не осуждая себя и других! Это про любовь, в объёме, без условностей и этих с*ка-трендов! Можно быть и худым, и аппетитным, при этом стремиться быть здоровым и сильным. Абсолютно спокойно относиться к шрамам и морщинам, или убирать, не для кого-то, а в пределах собственного комфорта! В любом случае, проблемка изначально не в теле, хоть теребонькаем мы именно его😅, лечить надо в голове👌🏻 все свои комплексы, мании, зажимы, травмы итд. Я вот на ночь поела соленой рыбы, запила это дело безалкогольным пивом, «а чипсы были?» спросите вы, да...каюсь! Завтра с Лаврентьевым проснётся дочь пасечника😅, вот тут я и вспомню про бодипозитив 💪🏻😆 Но всё таки сделаю себе массаж кварцевым камушком и попрыгаю на скакалке, лёд с ромашкой ииии можно на второй круг солёненького 😉😂😂 Мне нравится когда ноги в тонусе, когда попка вздёрнута от приседаний, я любуюсь командами по пляжному волейболу и хожу на лимфодренажные массажи! При этом, в обморок не упаду от +4 кг на весах после гастро-выходных 😋 Мне хочется, чтобы мой мужчина носил меня на руках, из ванной в спальню, чтобы по холодной плитке на пальчиках не бежать! И опаздывая на поезд, хочу 100 метровку дать с гитарой за спиной и сумкой! В этой системе вечные крайности! Сначала худели как могли, а теперь пора наесть себе авторитет, а худых непременно захейтить, ибо нечего тут костями стучать! А можно всем видам остаться в ковчеге?! 🐖🐩🐘
Нагадаємо, нещодавно гнівний допис у мережі розмістила актриса Ольга Куриленко, якій теж наблидли негативні коментарі щодо її худизни.