Телезірка Астровська показала свої "немодні" форми у спідньому й заговорила про бодіпозитив

Ексведуча "Орла и решки", співачка Аліна Астровська вирішила відповісти інтернет-користувачам, які критикують її за "надмірну" худорлявість. 31-річна жінка показалася в Instagram у ліфчику та шортах і поміркувала про те, що для неї означає бодіпозитив.

На думку Аліни, мода на ті або інші типи фігур змінювалася та змінюється. Але люди мають прагнути до того, щоби приймати іншим такими, якими ті є, а не цькувати тих, хто не відповідає "трендам".

"У будь-якому випадку, проблема від початку не в тілі, хоч тарабонькаємо ми саме його, лікувати треба в голові, всі свої комплекси, манії, затиски, травми тощо", - вважає Астровська.

Нагадаємо, нещодавно гнівний допис у мережі розмістила актриса Ольга Куриленко, якій теж наблидли негативні коментарі щодо її худизни.