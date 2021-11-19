Ексучасниця Real O в купальнику оголосила про вагітність

Українська телеведуча й співачка Аліна Астровська та її чоловік, російський виконавець Антон Лаврентьев скоро стануть батьками.

Пара поділилася новиною у своїх соцмережах.

Зараз закохані відпочивають на Мальдівах. 32-річна Астровська опублікувала відео з пляжу, на якому вже видно кругленький животик. А 37-річний Лаврентьев показав фото з вагітною коханою.

"При надії", – написала Аліна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @polna_smysla (@alina_astrovskaya_)

Астровська та Лаврентьев познайомилися на зйомках шоу "Орел і решка". Пара разом вже майже 4 роки, а у лютому 2021-го закохані офіційно побралися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Лаврентьев (@antonlavrentiev)

Для обох це буде перша дитина. Хоча до шлюбу з Антоном, виконавиця двічі була заміжня. У 18 років Аліна вийшла заміж за футболіста Євгена Бредуна, з яким розлучилася через 3 роки. А у 2016 побралася з українським бізнесменом на ім’я Ігор. Шлюб проіснував всього 2 роки.

Астровська не приховує подробиць особистого життя. Якось телеведуча відверто розповіла, що її критикують за надмірну худорлявість і висловила власну думку про сучасні "стандарти краси".