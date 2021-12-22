Жінка Тігіпка у топіку та лосинах весело вивалялася у снігу. ВІДЕО

Середа, 22 грудня 2021, 18:00

Дружина банкіра і колишнього політика Сергія Тігіпка, Алла Зіневич – жіночка загартована.

Вона легко може босоніж та майже без одягу стрибати на снігу та навіть вивалятися в ньому.

Відео того, як у лосинах і топіку робить снігового ангела, Алла виклала у своєму TikTok.

@alla_zinevych_

##хочуврекомендации ##реки2020

♬ оригинальный звук - Бизнес-леди с хорошим вкусом

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Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Але напередодні новорічних свят Зіневич не лише дивує сніговими розвагами, а й тішить підписників фото себе красивої. 

Надихнувшись різдвяною атмосферою, Алла попозувала в ошатній червоній сукні з золотим намистом. 

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Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Нагадаємо, нещодавно Алла Зіневич показувала кумедне відео з лікарською ковбасою. 


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