Жінка Тігіпка у топіку та лосинах весело вивалялася у снігу. ВІДЕО

Дружина банкіра і колишнього політика Сергія Тігіпка, Алла Зіневич – жіночка загартована.

Вона легко може босоніж та майже без одягу стрибати на снігу та навіть вивалятися в ньому.

Відео того, як у лосинах і топіку робить снігового ангела, Алла виклала у своєму TikTok.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Але напередодні новорічних свят Зіневич не лише дивує сніговими розвагами, а й тішить підписників фото себе красивої.

Надихнувшись різдвяною атмосферою, Алла попозувала в ошатній червоній сукні з золотим намистом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Нагадаємо, нещодавно Алла Зіневич показувала кумедне відео з лікарською ковбасою.