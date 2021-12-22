Жінка Тігіпка у топіку та лосинах весело вивалялася у снігу. ВІДЕО
22 грудня 2021, 18:00
Дружина банкіра і колишнього політика Сергія Тігіпка, Алла Зіневич – жіночка загартована.
Вона легко може босоніж та майже без одягу стрибати на снігу та навіть вивалятися в ньому.
Відео того, як у лосинах і топіку робить снігового ангела, Алла виклала у своєму TikTok.
@alla_zinevych_
##хочуврекомендации ##реки2020♬ оригинальный звук - Бизнес-леди с хорошим вкусом
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Але напередодні новорічних свят Зіневич не лише дивує сніговими розвагами, а й тішить підписників фото себе красивої.
Надихнувшись різдвяною атмосферою, Алла попозувала в ошатній червоній сукні з золотим намистом.
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Нагадаємо, нещодавно Алла Зіневич показувала кумедне відео з лікарською ковбасою.
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