Троє синів та буйволина ферма: чим займається 37-річна дружина Тігіпка
61-річний банкір Сергій Тігіпко вперше за тривалий час вийшов в люди зі своєю 37-річною дружиною Аллою Зіневич.
Пара сходила на конкурс "Міс Україна Всесвіт"-2021, який відбувся 15-го жовтня в одному з готелів Києва.
Як виявилося, у Алли є троє синів, старшому з яких 10. І всі вони дуже схожі на Сергія Леонідовича, який розлучився з дружиною Вікторією Тігіпко лише у 2018-му році. За чутками, всі діти Зіневич – від Тігіпка.
Жінка називає себе в мережі "бізнес леді з гарним смаком" і має яскравий Instagram, де не показувала чоловіка до візиту на "Міс".
Зіневич має буйволину ферму, ресторан та фармацевтичний бізнес. У мережі вона часто показує бойволиць та рекламує молочні продукти власного виробництва.
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Іноді Алла пише великі мотиваційні пости про секрети успіху та підняття самооцінки.
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