Троє синів та буйволина ферма: чим займається 37-річна дружина Тігіпка

61-річний банкір Сергій Тігіпко вперше за тривалий час вийшов в люди зі своєю 37-річною дружиною Аллою Зіневич.

Пара сходила на конкурс "Міс Україна Всесвіт"-2021, який відбувся 15-го жовтня в одному з готелів Києва.

Тігіпко на 24 роки старший за свою третю дружину

Як виявилося, у Алли є троє синів, старшому з яких 10. І всі вони дуже схожі на Сергія Леонідовича, який розлучився з дружиною Вікторією Тігіпко лише у 2018-му році. За чутками, всі діти Зіневич – від Тігіпка.

Жінка називає себе в мережі "бізнес леді з гарним смаком" і має яскравий Instagram, де не показувала чоловіка до візиту на "Міс".

Судячи зо всього, роман Тігіпка та Зіневич триває більше, ніж три роки

Зіневич має буйволину ферму, ресторан та фармацевтичний бізнес. У мережі вона часто показує бойволиць та рекламує молочні продукти власного виробництва.

View this post on Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

View this post on Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Іноді Алла пише великі мотиваційні пости про секрети успіху та підняття самооцінки.

View this post on Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)