"Лише понюхала, а вже + 3 кіло": жінка Тігіпка показала кумедне ВІДЕО з ковбасою

Дружина банкіра і колишнього політика Сергія Тігіпка Алла Зіневич активно веде не лише свій бізнес та Instagram, а ще й бавиться у Tik-Tok.

Там серйозна бізнес-леді дозволяє собі постити кумедні відео, жартувати, показувати свої тренування у спортзалі тощо.

Одним зі свіжих роликів на сторінці Алли є відео з лікарською ковбасою.

"Лише понюхала, а вже плюс 3 кіло", - жаліється Зіневич.

"Мені 37 років. Роблю гроші, поки ти дивишся Tik-Tok", - написано в профілі дружини Тігіпка

Нагадаємо, у Зіневич троє синів від 61-річного Тігіпка. А ще у неї є дуже приваблива мама, яку вона нещодавно показувала в купальнику.