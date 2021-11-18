"Лише понюхала, а вже + 3 кіло": жінка Тігіпка показала кумедне ВІДЕО з ковбасою
18 листопада 2021, 10:01
Дружина банкіра і колишнього політика Сергія Тігіпка Алла Зіневич активно веде не лише свій бізнес та Instagram, а ще й бавиться у Tik-Tok.
Там серйозна бізнес-леді дозволяє собі постити кумедні відео, жартувати, показувати свої тренування у спортзалі тощо.
Одним зі свіжих роликів на сторінці Алли є відео з лікарською ковбасою.
"Лише понюхала, а вже плюс 3 кіло", - жаліється Зіневич.
@alla_zinevych_ #хочуврекомендации ♬ оригинальный звук - Яна Шафеева
Нагадаємо, у Зіневич троє синів від 61-річного Тігіпка. А ще у неї є дуже приваблива мама, яку вона нещодавно показувала в купальнику.
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