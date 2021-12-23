46-річна Лонгорія в купальнику показала звабливі форми в басейні

Американська телеактриса Єва Лонгорія показала, як святкуватиме Різдво.

У своєму Instagram зірка виклала гаряче фото у купальнику.

Новорічний образ акторки – те, що требра фото instagram@evelongoria

"Ось так виглядає Різдво у Лос-Анджелесі", – грайливо написала вона.

Лонгорія любить проводити час біля басейну і демонструвати різноманітні купальники. Після народження первістка у 2018-му акторка дала тілу час "відпочити", перш ніж повернутися до тренувань.

Нагадаємо, якось Лонгорія заявила, що ненавидить спорт і полюбляє вино, чого не скажеш, судячи з її тіла.

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