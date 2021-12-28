"Зустрічаємо новий 2222 рік": мер Кличко розсмішив мережу черговим перлом. ВІДЕО

Вівторок, 28 грудня 2021, 09:34

Давненько мер Києва Віталій Кличко не тішив нас своїми легендарними обмовками, але наприкінці року все ж таки виправився. 

Вітаючи киян з прийдешнім 2022-м, колишній боксер помилився на 200 років. 

"З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220-й... 2222-й", - сказав Кличко. 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Користувачі соцмереж, звісно ж, одразу відреагували жартами і постами на тему 2222-го року. 

Свято наближається!🎄🥂🍾

Posted by Іван Марунич on Monday, December 27, 2021

 
 
 

Нагадаємо, минулого року Віталій Кличко видав книжку власних смішних фраз. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Кожен від тебе щось постійно хоче": Кличко з відомим блогером заспівали про мерські будні. АУДІО

"Піська": Кличко розвеселив мережу черговою обмовкою. ВІДЕО

Розсмішив брата: як мер Кличко у Давосі намагався "діджиталізейшн" вимовити


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів