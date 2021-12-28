"Зустрічаємо новий 2222 рік": мер Кличко розсмішив мережу черговим перлом. ВІДЕО
28 грудня 2021, 09:34
Давненько мер Києва Віталій Кличко не тішив нас своїми легендарними обмовками, але наприкінці року все ж таки виправився.
Вітаючи киян з прийдешнім 2022-м, колишній боксер помилився на 200 років.
"З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220-й... 2222-й", - сказав Кличко.
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Користувачі соцмереж, звісно ж, одразу відреагували жартами і постами на тему 2222-го року.
Свято наближається!🎄🥂🍾Posted by Іван Марунич on Monday, December 27, 2021
Нагадаємо, минулого року Віталій Кличко видав книжку власних смішних фраз.
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