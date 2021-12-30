52-річна Зета-Джонс зачарувала своїм селфі у купальнику
Четвер, 30 грудня 2021, 11:10
Британська акторка Кетрін Зета-Джонс дарма вважає, що їм із чоловіком Майклом Дугласом погано вдаються селфі. Нове фото, яке 52-річна зірка зробила лежачи, зібрало чимало лайків у її Instagram.
Кетрін заселфилася в купальнику, засвітивши не лише своє личко, а і звабливе декольте.
"Сонце вийшло", - поділилася зірка, яка, вочевидь, стрічає Новий рік десь у теплих краях.
Нагадаємо, в листопаді Дуглас та Зета-Джонс відзначили 21-річчя свого подружнього життя. Актори, які разом пройшли багато випробувань, зворушливо привітали одне одного в мережі.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
52-річна Зета-Джонс у лосинах і топіку потанцювала під хіт Девіда Боуї. ВІДЕО
Дуглас і Зета-Джонс із дітьми погопцювали на танцполі. ВІДЕО
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії