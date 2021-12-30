52-річна Зета-Джонс зачарувала своїм селфі у купальнику

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс дарма вважає, що їм із чоловіком Майклом Дугласом погано вдаються селфі. Нове фото, яке 52-річна зірка зробила лежачи, зібрало чимало лайків у її Instagram.

Кетрін заселфилася в купальнику, засвітивши не лише своє личко, а і звабливе декольте.

Кетрін Зета-Джонс не здається і не припиняє робити селфі фото з instagram зети-джонс

"Сонце вийшло", - поділилася зірка, яка, вочевидь, стрічає Новий рік десь у теплих краях.

Нагадаємо, в листопаді Дуглас та Зета-Джонс відзначили 21-річчя свого подружнього життя. Актори, які разом пройшли багато випробувань, зворушливо привітали одне одного в мережі.

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