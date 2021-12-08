52-річна Зета-Джонс у лосинах і топіку потанцювала під хіт Девіда Боуї. ВІДЕО
52-річна американська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як треба рухатися під хіт легендарного британського співака Девіда Боуї "Let's Dance".
Цю пісню Зета-Джонс обрала для танців на фотосесії, бекстейдж з якої виклала в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Звісно у моєму плейлисті на зйомці буде "Let's Dance" Девіда Боуї", – написала вона.
До речі, красуня полюбляє запалювати танцпол. Нещодавно вона разом із чоловіком, 77-річним актором Майклом Дугласом та дітьми, 21-річним Діланом і 18-річною Керіс показала "дикі танці" на одній із вечірок.
Нагадаємо, Дуглас та Зета-Джонс не так давно відсвяткували 21 рік у шлюбі. З цієї нагоди чоловік зворушливо привітав кохану відеолистівкою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Кетрін Зета-Джонс наробила ФОТО без макіяжу
Хтось трішки здурів на карантині: Зета-Джонс показала, що виробляє їхній із Дугласом песик
Дуглас і Зета-Джонс із дітьми погопцювали на танцполі. ВІДЕО