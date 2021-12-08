52-річна Зета-Джонс у лосинах і топіку потанцювала під хіт Девіда Боуї. ВІДЕО

52-річна американська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як треба рухатися під хіт легендарного британського співака Девіда Боуї "Let's Dance".

Цю пісню Зета-Джонс обрала для танців на фотосесії, бекстейдж з якої виклала в Instagram.

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"Звісно у моєму плейлисті на зйомці буде "Let's Dance" Девіда Боуї", – написала вона.

До речі, красуня полюбляє запалювати танцпол. Нещодавно вона разом із чоловіком, 77-річним актором Майклом Дугласом та дітьми, 21-річним Діланом і 18-річною Керіс показала "дикі танці" на одній із вечірок.

Нагадаємо, Дуглас та Зета-Джонс не так давно відсвяткували 21 рік у шлюбі. З цієї нагоди чоловік зворушливо привітав кохану відеолистівкою.

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