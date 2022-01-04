"Цього так не вистачає": Ребрик зворушила мережу родинним ФОТО

Телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий проводять свята у родинному колі.

Зворушливою світлиною, на якій подружжя позує разом із дітьми та батьками ведучої, Лілія поділилася у своєму Instagram.

"Ми шукаємо і знаходимо своє натхнення коло батьків, поруч з ними, щоб як у дитинстві: шалено ароматно пахне з кухні, значить, там щось чаклує мама і дітям до неї зась! Поруч з дітьми метушиться тато, розгортають новорічні подарунки… І цього так не вистачає у дорослому заклопотаному житті", – написала під родинним фото Ребрик.

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Телеведуча також зізналася, що вони кожного року навідуються до батьків у перші дні січня.

Нагадаємо, у грудні Дикий та Ребрик відсвяткували 10-ту річницю шлюбу. Незадовго до неї пара провела романтичний вікенд у Барселоні.

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